Ηλεία

Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανασύρθηκαν τραυματισμένοι τρεις άνθρωποι από τα συντρίμμια των δύο οχημάτων.

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, στο ύψος της Ν. Μανωλάδας.

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, τρεις τραυματίες ανασύρθηκαν από το τα συντρίμμια των δύο οχημάτων.

Στο ένα αυτοκίνητο, που είχε κατεύθυνση προς Πύργο, επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα. Στο δεύτερο όχημα, που είχε κατεύθυνση προς Πάτρα, επέβαινε ένας άνδρας.

Οι πρώτοι διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας, ενώ ο αλλοδαπός οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας.