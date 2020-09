Θεσσαλονίκη

Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών (βίντεο)

Το επεισόδιο κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην πλατεία Ναυαρίνου στην Θεσσαλονίκη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί. Οι συμπλεκόμενοι φέρονται ότι επιχείρησαν να λύσουν διαφορές που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών.

Στο βίντεο, από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που δημοσιεύει το GRTimes, απεικονίζεται ένας νεαρός που επιτίθεται σ’ έναν συνομήλικο του, μπροστά στα μάτια των διερχομένων πολιτών και των καταστηματαρχών, στον πεζόδρομο της Δημητρίου Γούναρη. Κάποιοι μπαίνουν στη μέση για να τους χωρίσουν. Πρόκειται για άνδρες αραβικής καταγωγής, κατά τις μαρτυρίες.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο ένας κραδαίνει μια αλυσίδα και επιχειρεί να χτυπήσει τον άλλον ο οποίος κρατάει αιχμηρό αντικείμενο (πιθανόν μαχαίρι). Ο τελευταίος καταφεύγει σε παρακείμενο αναψυκτήριο για να γλιτώσει, ενώ τον ακολουθεί ο έτερος αλλοδαπός. Ιδιοκτήτες και υπάλληλοι επεμβαίνουν για να τους απομακρύνουν και να αποτρέψουν ενδεχόμενες ζημιές στα καταστήματα τους- ο ένας μάλιστα παίρνει μια καρέκλα για να προστατευτεί.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ένας από τους νεαρούς που συμμετείχαν στο επεισόδιο τραυματίστηκε στο πόδι ενώ το περιστατικό έληξε χωρίς να ειδοποιηθεί η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

