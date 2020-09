Κυκλάδες

Φωτιά στην Πάρο (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Άγιος Μηνάς στο Μαράθι της Πάρου.

Η πυρκαγιά καίει χορτολιβαδική έκταση και στο σημείο έχουν σπεύσει πέντε πυροσβέστες με δυο οχήματα, ενώ από αέρος στην κατάσβεση της φωτιάς επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Ωστόσο, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με την συνδρομή και δυο αεροσκαφών.

Το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καπνοί από την φωτιά είναι ορατοί και στην Νάξο.

Φωτογραφίες - βίντεο : ant1news.gr