Θεσσαλονίκη

Τους... τσάκωσαν με τεράστια ποσότητα χαπιών “ecstasy” (εικόνες)

Νέο "χτύπημα" της Αστυνομίας σε κυκλώμα διακίνησης ναρκωτικών. Χειροπέδες σε τρια άτομα.

Τρία άτομα, μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθησαν χθες το βράδυ και 500.000 ναρκωτικά δισκία ecstasy κατασχέθηκαν, ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής, η οποία πραγματοποιήθηκε στον νομό Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν Έλληνα υπήκοο και δύο αλλοδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε, επίσης, η εμπλοκή στο κύκλωμα ακόμη ενός ατόμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρχικά τον Έλληνα, ο οποίος στάθμευσε το ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε και μετέφερε ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια έρευνας οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του οχήματος δεκαοκτώ νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 180.000 ναρκωτικά δισκία ecstasy. Ακολούθησε, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης η σύλληψη ακόμη δύο μελών του κυκλώματος, στο αυτοκίνητο των οποίων βρέθηκαν 57 επτά νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά 320.000 ναρκωτικά δισκία ecstasy.

Στην κατοχή των φερομένων ως δραστών και στα σπίτια τους οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο κρότου, 5.200 ευρώ και κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, κατασχέθηκαν το φορτηγό και το ΙΧΕ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκόμιζε από τη δράση της η οργάνωση υπολογίζονται στα 10.000.000 ευρώ. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής.