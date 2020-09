Θεσσαλονίκη

Σταμάτησε να βοηθήσει σε τροχαίο και σκοτώθηκε

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Οδό.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Μία νταλίκα «δίπλωσε» εν μέσω καταρρακτωδούς βροχής, έξω από τη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από την έξοδο για Λαγυνά, στο ρεύμα προς Καβάλα.

Δευτερόλεπτα μετά, ένα αυτοκίνητο, που δεν πρόλαβε να σταματήσει, προσέκρουσε στην νταλίκα, όπως φαίνεται και στις εικόνες που μετέδωσε το Open.

Ένας 55χρονος περαστικός από το σημείο, υπήκοος Γεωργίας, σταμάτησε στο σημείο και πήγε πεζός να βοηθήσει τα άτομα που είχαν εμπλακεί στο τροχαίο.

Πλησιάζοντας όμως παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου και κατέληξε λίγο αργότερα.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ένας 62χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Παπανικολάου.