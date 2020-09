Ηράκλειο

Στις φλόγες εργοστάσιο στο Ηράκλειο (εικόνες)

Μάχη δίνουν οι πυροσβέστες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους.

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το εργοστάσιο που βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη, στο δρόμο προς τον Κρουσώνα, τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο, κάνουν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μεγάλη φωτιά έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές, ενώ διεκόπη και η κυκλοφορία των οχημάτων.

Για την κατάσβεση επιχειρούν και ελικόπτερα, που κάνουν ρίψεις νερού.

Πηγή:cretalive.gr