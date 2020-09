Αχαΐα

Πέθανε λίγους μήνες αφού γέννησε

Τραγική η ιστορία της γυναίκας που δεν πρόλαβε να χαρεί το μωρό, που με τόσο κόπο έφερε στη ζωή.

Ανείπωτη τραγωδία εκτιλύχθηκε στο Αίγιο, όπου μία γυναίκα έφυγε από τη ζωή, νικημένη από τον καρκίνο, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη γέννα του μωρού της.

Η 39χρονη Μαρία Αγιάννη – Παντελακάκη είχε καταφέρει μετά από τρεις αποτυχημένες εγκυμοσύνες, να μείνει έγκυος. Στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης, όμως, διαγνώστηκε με καρκίνο στο μαστό.

Ξεκίνησε τις χημειοθεραπείες και παρά τις αντίξοες συνθήκες, κατάφερε να φέρει στη ζωή το μονάκριβο αγοράκι της, τον περασμένο Ιούλιο. Η κατάσταση της υγείας της, όμως, επιδεινώθηκε ραγδαία και πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή.

Η Μαρία καταγόταν από τη Μακεδονία και είχε εγκατασταθεί στο Αίγιο. Οι φίλοι της την περιγράφουν ως «τη χαρά της ζωής». Ασχολήθηκε και με το θέατρο, μιας και ήταν μέλος του Προοδευτικού Συλλόγου Καμαρών «Απόλλων» και της Θεατρικής Έκφρασης Αιγίου (Θ.Ε.Α.) με αξέχαστες ερμηνείες (στη φωτό από την παράσταση "Το σπίτι της Μπερνάλντα Άλμπα" του Φ.Γ.Λόρκα). Όλοι μιλούν για μια κοπέλα ζωντανή, χαρούμενη, υπέροχη φίλη και πάντα χαμογελαστή.

Πηγή: filodimos.gr