Άγιο Όρος

Ισχυρός σεισμός στο Άγιο Όρος

Η σεισμική δόνηση ανησύχησε έντονα και τους κατοίκους της Χαλκιδικής.

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:50 τα ξημερώματα της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 22 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά του Άθωνα, μετά το σεισμό εντάσεως 4,2 Ρίχτερ στις 22:39 χθες το βράδυ, με επίκεντρο την ίδια περιοχή.

Ο νέος ισχυρότερος σεισμός, όπως και ο προηγούμενος, έγινε αισθητός στις μονές, κατά τη διάρκεια της τέλεσης της αγρυπνίας του Τιμίου Σταυρού, (το Άγιο Όρος ακολουθεί το εορτολόγιο του παλαιού ημερολογίου, με δεκατρείς μέρες διαφορά από το νέο ημερολόγιο).

Ακολούθησαν και άλλοι σεισμοί, μικρότερης έντασης, με πιο ισχυρό έναν εντάσεως 3,9 Ρίχτερ, στις 2:09 τα ξημερώματα, με το ίδιο επίκεντρο, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.