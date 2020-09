Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: η διαμαρτυρία των εστιατόρων κατέληξε σε υπαίθριο πάρτι! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αφού διέκοψαν την κυκλοφορία μπροστά από τον Λευκό Πύργο, το έριξαν στο χορό και το τραγούδι.

Οι ιδιοκτήτες εστιατορίων στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν σε διαμαρτυρία κατά των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού που τους έχουν προκαλέσει μεγάλη οικονομική ζημία.

Η διαμαρτυρία όμως εξελίχθηκε… σε πάρτι, καθώς οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να το ρίξουν έξω και να διασκεδάσουν.

Αφού διέκοψαν την κυκλοφορία μπροστά από το Λευκό Πύργο, έβαλαν μουσική από ένα αυτοκίνητο και ολοκλήρωσαν τη διαμαρτυρία με το γνωστό τραγούδι «Μεσάνυχτα» αλλά και με Ποντιακούς χορούς στη μέση του δρόμου!

Πηγή: grtimes