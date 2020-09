Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: απίστευτες εικόνες συνωστισμού στα Λαδάδικα (εικόνες)

Δυνατή μουσική, ποτά, χορός, ναργιλέδες και για αποστάσεις… ούτε λόγος, με τον κορονοϊό να καραδοκεί.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς όπως φαίνεται τα μέτρα για τον κορονοϊό πήγαν περίπατο…. κι έγιναν θυσία στο βωμό της διασκέδασης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, άνθρωποι όλων των ηλικιών, κυρίως νεολαία, λικνίζεται στους χορούς της δυνατής μουσικής και τα σταντ, ενώ τοποθετούνται αρχικά με τις απαραίτητες αποστάσεις, στο τέλος γίνονται ένα.

Σερβιτόροι που δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες, εργαζόμενοι στην υποδοχή να κουβαλούν συνεχώς νέα σταντ με αποτέλεσμα να στριμώχνονται περισσότεροι και τα κρούσματα… συνεχώς να αυξάνονται το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ανάλογη κατάσταση παρατηρήθηκε και σε άλλες κεντρικές περιοχές της πόλης, ωστόσο, σε μικρότερο βαθμό.

