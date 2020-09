Θεσσαλονίκη

Αιματηρό επεισόδιο σε δομή φιλοξενίας

Στο νοσοκομείο ένα άτομο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο αλλοδαπών σημειώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων, στο πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου των Διαβατών Θεσσαλονίκης.

Περίπου στις 7 το απόγευμα, τα δύο άτομα συνεπλάκησαν με άγνωστη αφορμή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί με μαχαίρι ο ένας εξ αυτών.

Μάλιστα, το θύμα φέρεται να τραυματίστηκε από το αιχμηρό όπλο, σε τρία σημεία, στην περιοχή των πλευρών.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Νοσοκομείο “Παπανικολάου”, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Πηγή: thestival.gr