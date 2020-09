Έβρος

Ζευγάρι μοτοσικλετιστών “καρφώθηκε” σε νταλίκα

Ζευγάρι άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο…

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, στην Εθνική οδό Αρδανίου – Ορμενίου, στο ύψος του χωριού Πέπλου, στον Έβρο.

Η μηχανή μεγάλου κυβισμού με δύο αναβάτες “καρφώθηκε” σε νταλίκα, με κατεύθυνση προς την Ορεστιάδα.

Οι δύο αναβάτες, ένα ζευγάρι περίπου 40 ετών, σκοτώθηκαν ακαριαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι Ελλήνων από την Αλεξανδρούπολη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τους θανάτους.

