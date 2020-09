Κεφάλλονια

Θύμα του “Ιανού” έπεσε θύμα απάτης

Επιτήδειοι εκμεταλλεύονται τα θύματα της θεομηνίας.

Όλο και περισσότερους επιχειρηματίες του Ιονίου βάζουν στο στόχαστρό τους οι απατεώνες, προσπαθώντας με διάφορους τρόπους να τους αποσπάσουν χρήματα.

Τελευταίο θύμα ένας αρτοποιός από την Κεφαλονιά, ο οποίος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που τον έπεισε ότι είναι στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης που ήθελε να αγοράσει τρόφιμα για τους πληγές από τον «Ιανό».

Ο απατεώνας έκανε αρχικά παραγγελία ύψους 200 ευρώ, όμως στη συνέχεια έστειλε ηλεκτρονικά στον αρτοποιό ένα πλαστό παραστατικό κατάθεσης, στο οποίο δήθεν είχε κάνει λάθος καταβάλλοντας στον λογαριασμό του ποσό ύψους 2.000 ευρώ και ζήτησε να καταθέσει την υποτιθέμενη διαφορά.

Ο επιχειρηματίας δεν υποψιάστηκε την κομπίνα και κατέθεσε τα χρήματα στον λογαριασμό του δράστη, ο οποίος αναζητείται τώρα από την Ασφάλεια.