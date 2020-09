Εύβοια

Φωτιά σε υπό κατάληψη σχολείο (εικόνες)

Τι υποστηρίζουν οι μαθητές. Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπό κατάληψη ΕΠΑΛ, στη Χαλκίδα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 15:00 την Κυριακή, όταν σύμφωνα με τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας, μπήκαν στο κτήριο εξωσχολικοί, οι οποίοι έβαλαν φωτιά σε αίθουσα.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και ο διευθυντής του σχολείου.

Η φωτιά κατασβήστηκε άμεσα χωρίς να επεκταθεί στο υπόλοιπο κτήριο ενώ ελέγχθηκαν όλοι οι χώροι του Σχολείου.

Οι μαθητές μετέφεραν τα αιτήματα και τους λόγους της κατάληψης :

Παλιές κτηριακές εγκαταστάσεις

Θέρμανση (Παλιά καλοριφέρ)

Ανύπαρκτη καθαριότητα (Τουαλέτες και Τάξεις)

Αναπνευστικά προβλήματα λόγο της μάσκας

Σπασμένα Παράθυρα (Σε κάποια σημεία έχουν τοποθετηθεί τούβλα αντί για νέα τζάμια)

Πηγή: eviathema.gr