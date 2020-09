Φθιώτιδα

Σκύλος δάγκωσε μοτοσικλετιστή (εικόνες)

Καταγγελία από οδηγό μοτοσικλέτας που κατέληξε στα Επείγοντα με δαγκώματα.

Επίθεση από σκύλο δέχθηκε οδηγός μοτοσικλέτας, ενώ οδηγούσε στην περιοχή του Αγίου Λουκά, στη Λαμία.

Ο 38χρονος πέρναγε από το σημείο, όταν ξαφνικά πετάχτηκε ένας σκύλος και τον δάγκωσε στο πόδι.

Όπως είπε ο ίδιος, θα καταθέσει μήνυση κατά παντός υπεύθυνου.

«Βγήκε ένας κύριος από το σπίτι που έχει μαζέψει εκεί όλη την αγέλη και μου ζήτησε συγνώμη. Στη συνέχεια όμως στους αστυνομικούς που πήγαν στο σημείο είπε ότι το σκυλί ανήκει στο Δήμο Λαμιέων. Όπως και να έχει έδωσα εντολή στη δικηγόρο μου να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπεύθυνου, για να τελειώνει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση....», είπε ο 38χρονος στο lamiaReport.gr.