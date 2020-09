Άγιο Όρος

Νέος σεισμός στο Άγιο Όρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι δονήσεις στην περιοχή. Ποιο το μέγεθος του νέου σεισμού.

Νέος σεισμός σημειώθηκε το πρωί στο Άγιο Όρος μετά τα 5,2 Ρίχτερ στις 01:50 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροκοπείου Αθηνών.

Ο νέος σεισμός σημειώθηκε στις 07:12 το πρωί, στο θαλάσσιο χώρο 23 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά του Άθω και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17,5 χιλιόμετρα.