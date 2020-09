Αιτωλοακαρνανία

Στο νοσοκομείο μαθητής μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάληψη

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα του 16χρονου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σάλο προκαλεί η είδηση μεταφοράς ενός μαθητή σε νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ στη διάρκεια κατάληψης.

Πρόκειται για έναν 16χρονο από την Αμφιλοχία, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο σχολείο του, όπου συμμετείχε στην κατάληψη του ΓΕΛ, και διακομίστηκε υπό την επήρεια μέθης στο νοσοκομείο του Αγρινίου.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα του νεαρού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

