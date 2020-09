Μεσσηνία

Άγριο ξύλο σε κατάληψη – Στα χέρια μαθητές, καθηγητές και γονείς (εικόνες)

Εκτός ελέγχου βγήκε η κατάσταση σε υπό κατάληψη Λύκειο, στο οποίο επιχείρησαν να μπουν καθηγητές και γονείς.

Επίθεση από τους μαθητές δέχθηκαν οι καθηγητές του 6ου Λυκείου Καλαμάτας, όταν προσπάθησαν να μπουν στο υπό κατάληψη σχολείο, το πρωί της Δευτέρας.

Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και ύβρεις, ενώ όταν ένας γονιός προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα και να μπει μέσα, δέχθηκε επίθεση από μαθητές που του πέταξαν καρέκλες.

Στο σχολείο έφτασε ασθενοφόρο, καθώς και η Αστυνομία.

Κατάληψη κάνουν και οι μαθητές του 4ου Λυκείου της πόλης – μεταξύ άλλων – οι οποίοι έχουν «χτίσει τοίχος» με κάδους απορριμμάτων.

Πηγή: best-tv.gr