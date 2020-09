Ηράκλειο

Κορονοϊός: συναγερμός για κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συναγερμό οι Αρχές. Πόσα άτομα βρέθηκαν θετικά. Πού αναμένεται να "δέσει" το πλοίο.

Συναγερμός έχει σημάνει στο κρουαζιερόπλοιο Mein Shiff 6, που βρίσκεται στη Μήλο, καθώς εντοπίστηκαν 12 κρούσματα κορονοϊού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 12 μέλη του πληρώματος που έχουν απομονωθεί στις καμπίνες τους, καθώς τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν, έδειξαν ότι νοσούν. Το πλοίο μεταφέρει πάνω από 1000 επιβάτες.

Αρχικά αναμενόταν το πλοίο να επιστρέψει στο Ηράκλειο Κρήτης, από όπου και ξεκίνησε, αλλά το τελικό σχέδιο αναφέρει ότι θα "δέσει" στο λιμάνι του Πειραιά, όπου θα εξεταστούν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ τόσο οι 12 θετικοί, όσο και όσοι υποδειχθούν στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης των επαφών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου εξετάζεται περιοδικά κάθε 10-12 ημέρες από εταιρεία συμβεβλημένη με τη ναυτιλιακή τους. Οι θετικοί πρόεκυψαν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Υπάρχει δε μία εκτίμηση ότι δεν υπάρχει διασπορά, καθώς οι ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν μόλις χθες στο κρουαζιερόπλοιο.

Για την κατάσταση έχει ήδη ενημερωθεί ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.