Λακωνία

Κορονοϊός: εκτάκτως στην Λακωνία ο Τσιόδρας

Ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας, μαζί με τον Σωτήρη Τσιόδρα μεταβαίνουν στη Λακωνία., μετά τα δεκάδες νέα κρούσματα

Στη Λακωνία μεταβαίνει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτη Πρεζεράκο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

Συγκεκριμένα, θα επισκεφθούν περιοχές του Δήμου Ευρώτα, καθώς και τη Δημοτική Ενότητα Μολάων όπου θα έχουν συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, σε συνέχεια αύξησης κρουσμάτων Covid-19 στην περιοχή μεταξύ αλλοδαπών εργατών γης.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η επιτόπια εκτίμηση της κατάστασης και ο καλύτερος δυνατός συντονισμός των τοπικών αρχών για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων μείωσης της διασποράς του κορονοϊού.