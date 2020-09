Ηράκλειο

Δεκάδες συλλήψεις για παράνομα έγγραφα

Άνδρες στην πλειονότητά τους οι συλληφθέντες για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Σαράντα τέσσερις αλλοδαποί συνελήφθησαν από τις 21.9.2020 έως τις 27.9.2020 στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου, κατηγορούμενοι για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Πρόκειται για 28 άνδρες και 16 γυναίκες, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια ελέγχου από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προκειμένου να αναχωρήσουν από τη χώρα με προορισμό την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχία.

Τα πλαστά έγγραφα κατασχέθηκαν, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου.