Σέρρες

Άρπαξαν από ταχυδρόμο 28500 ευρώ που προορίζονταν για συντάξεις

Θύμα ληστείας έπεσε ταχυδρόμος των ΕΛΤΑ. Τον χτύπησαν και του πήραν την τσάντα που είχε μέσα συντάξεις.



Θύμα ληστείας από δύο αγνώστους έπεσε τις πρώτες πρωινές ώρες ένας ταχυδρόμος των ΕΛΤΑ Σιδηροκάστρου, στις Σέρρες.

Ο ταχυδρομικός διανομέας κατέβηκε από το αυτοκίνητό του για να μεταβεί στο κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, όταν ξαφνικά δύο δράστες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, τον πλησίασαν και με τη χρήση βίας άρπαξαν την τσάντα του που είχε μέσα το χρηματικό ποσό των 28.500 ευρώ, για τις συντάξεις των δικαιούχων.

Οι δύο δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ο ένας με μαύρο κράνος και ο άλλος με μάσκα και κουκούλα, έγιναν «καπνός».

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.



Πηγή:thestival.gr