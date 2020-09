Αιτωλοακαρνανία

Πλημμύρισε το Μεσολόγγι! (εικόνες)

Δρόμοι μεταβλήθηκαν σε λίμνες, μέσα σε λίγα λεπτά.

Η βροχή που έπεσε σήμερα Δευτέρα στην πόλη του Μεσολογγίου, δημιούργησε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Είναι η δεύτερη φορά τα τελευταία 4 χρόνια που οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν την ίδια εικόνα και σύμφωνα με το mesologginews, καταγγέλλουν ότι δεν λειτουργούν τα αντλιοστάσια και ότι δεν έχει γίνει καμιά άμεση παρέμβαση από τους αρμόδιους.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην συνοικία του Αγίου Σπυρίδωνα και γύρω από το Ραδιομέγαρο.