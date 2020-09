Λέσβος

Λέσβος - Κακοκαιρία: Ώρες αγωνίας για επιβαίνοντες σε αλιευτικό σκάφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του νησιού, όταν ανετράπη αλιευτική λέμβος. Μεγάλες ζημιές από την καταιγίδα.

Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από το Λιμενικό, για τη διάσωση ενός άνδρα και δύο γυναικών, όταν η αλιευτική λέμβος στην οποία επέβαιναν, ανετράπη κοντά στα Τοκμάκια, βόρεια της Λέσβου.

Το αλιευτικό σκάφος ανετράπη λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή, καθώς επέστρεφε στην Σκάλα Νέων Κυδωνιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις επιβαίνοντες (ένα ζευγάρι από το χωριό των Μυστεγνών γύρω στα 60 και μια κοπέλα από τις Ν. Κυδωνίες ηλικίας περίπου 40 ετών) είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης "Βοστάνειο" για προληπτικές εξετάσεις.

Η κακοκαιρία χτύπησε το βόρειο και κεντρικό τμήμα της Λέσβου, με πτώσεις δέντρων, πλημμύρες και χαλαζόπτωση.