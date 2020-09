Λέσβος

Μπουρίνι “σάρωσε” την Καλλονή (εικόνες)

Μέσα σε μόλις 10 λεπτά που διήρκησε το φαινόμενο, δημιουργήθηκαν ένα σωρό προβλήματα.

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Καλλονή μπουρίνι που σημειώθηκε στις 20:00 περίπου τη Δευτέρα.

Η ισχυρή βροχή σε συνδυασμό με το χαλάζι και τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε ζημιές που, λόγω του σκότους, δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθούν τη νύχτα.

Δένδρα έπεσαν στον επαρχιακό δρόμο στα Αριανά, αλλά και πάνω σε σπίτια.

Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν και στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Πηγή: stonisi.gr