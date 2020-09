Κυκλάδες

Φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στη Νάξο (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκαν σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο του κτιρίου.

Στις φλόγες τυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων και αυτοκινήτων στη Νάξο, στην περιοχή Άγιος Ισίδωρος.

Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 3 οχήματα και 9 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νάξο. Επιπλέον στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύο σκαπτικά μηχανήματα (τσάπες) που επιστράτευσε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, και τα οποία έριχναν χώμα πάνω στα φλεγόμενα οχήματα που βρίσκονταν προς ανακύκλωση.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς, ωστόσο σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης και προορίζονταν για ανακύκλωση καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η κατάσβεση είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας, λόγω των εύφλεκτων υλικών (λάστιχα, βενζίνη κ.λπ.) των αυτοκινήτων, αλλά και λόγω της ύπαρξης πρατηρίου καυσίμων σε κοντινή απόσταση.

Πηγή: naxostimes.gr