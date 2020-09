Ηλεία

Θρήνος για τον Μήτσο – Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (εικόνες)

Ως μία από τις πιο cult φιγούρες χαρακτηρίζεται ο Μήτσος ή Μητσάρας, που χάθηκε ενώ περπατούσε στο δρόμο.

Νεκρός μετά από παράσυρση από όχημα είναι ο Δημήτρης Χαλιλόπουλος, γνωστός ως Μήτσος ή Μητσάρας στον Πύργο Ηλείας.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν λίγο μετά τις 10 ο 43χρονος περπατούσε στην οδό Κατακόλου. Λίγο πριν το παλιό εργοστάσιο Κεράμικα, παρασύρθηκε από το όχημα 43χρονης.

Έπεσε αιμόφυρτος και χωρίς τις αισθήσεις του στην άσφαλτο, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Μήτσος ήταν μια βασανισμένη φιγούρα, άκακος, που αναζητούσε ένα τσιγάρο, ένα καφέ και κάτι να φάει… Πολλές φορές η εμφάνισή του προκαλούσε, η παρουσία του μπορεί να ενοχλούσε, δεν ήταν όμως κάτι παραπάνω από μια ταλαιπωρημένη ψυχή…

Τον έβλεπαν οι πολίτες να κοιμάται στα παγκάκι ή το χειμώνα να καίει χαρτιά για να ζεσταθεί, είχε επιλέξει όμως αυτό τον τρόπο ζωής παρά τις προσπάθειες και τη στήριξη από την οικογένειά του.

