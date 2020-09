Αχαΐα

Νταλίκα πέρασε πάνω από ποδηλάτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάτω από τις ρόδες του βαρέως οχήματος βρέθηκε ένας ποδηλάτης.

Τροχαίο ατύχημα με θύμα ποδηλάτη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Πάτρα.

Ο ηλικιωμένος παρασύρθηκε από την νταλίκα, ενώ διέσχιζε το δρόμο και κάτω από άγνωστες αιτίες.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί σοβαρά το ένα του πόδι, το οποίο βρέθηκε κυριολεκτικά κάτω από τη ρόδα του οχήματος.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.

Πηγή: flamis.gr