Φθιώτιδα

ΚΔΑΠ “Άγιος Εφραίμ” για τα παιδιά της Λαμίας (εικόνες)

Η Μητρόπολη Φθιώτιδος και η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” άνοιξαν την αγκαλιά τους για όλα τα παιδιά της περιοχής.

Ένα ζεστό σπίτι, μια ανοιχτή αγκαλιά που δημιούργησε η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος και ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στη Λαμία, ξεκίνησε την λειτουργία του στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ», σήμερα.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών υποδέχθηκε με αγάπη τα παιδιά της Λαμίας σε αυτή τη νέα δράση της τοπικής Εκκλησίας σε συνεργασία με την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και ετέλεσε τον Αγιασμό, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας της υγείας, για τον Covid - 19.

Μέχρι στιγμής, 115 παιδιά έχουν κάνει την εγγραφή τους στο Κ.Δ.Α.Π. «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» και σήμερα ήταν η πρώτη μέρα κατά την οποία δόθηκε δυνατότητα στον Σεβασμιώτατο και στα στελέχη της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» να συνομιλήσουν με τους γονείς, να παρουσιάσουν το πλούσιο πλέγμα των δράσεων της Μητροπόλεως, οι οποίες θα συνδέονται και θα συνεπικουρούν το Κ.Δ.Α.Π., το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως, τα σεμινάρια για τους ενηλίκους, οι άλλες δραστηριότητες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές κ.λ.π.

Η απασχόληση των παιδιών στο Κ.Δ.Α.Π. συμπεριλαμβάνει τη σχολική μελέτη (προετοιμασία και ενδυνάμωση των μαθητών), εκμάθηση μουσικής με ευχάριστα δημιουργική μέθοδο, ζωγραφική, διαγωνιστική ομάδα ρομποτικής, μαθήματα υπολογιστών χορωδία, σκάκι, θέατρο, μικροϋφαντική, σύγχρονους αλλά και παραδοσιακούς χορούς, αθλητικές δραστηριότητες στην ειδικά διαμορφωμένη αυλή, απογευματινές επισκέψεις και εκδηλώσεις. Τα παιδιά μέσω του υπερσύγχρονου διαδραστικού πίνακα θα ανοίγουν καθημερινά ένα παράθυρο στον κόσμο της γνώσης και της διασκέδασης. Επίσης, τα παιδιά λαμβάνοντας την κατάλληλη «εκπαίδευση» έχουν την ευχέρεια να ετοιμάσουν τα δικά τους φαγητά, ως μικροί σεφ και να μάθουν τα πάντα για την κηπουρική.

Μάλιστα ο Σεβασμιώτατος το πρωί, τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Εφραίμ, το οποίο βρίσκεται στο προαύλιο του Πνευματικού – Διοικητικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και το απόγευμα Ιερά Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο.

Ο κ. Συμεών απευθυνόμενος στους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών τόνισε χαρακτηριστικά, «Η τοπική μας Εκκλησία σας ανοίγει την αγκαλιά της, προκειμένου όλοι μαζί να ενώσουμε τις καρδιές μας, τις δυνατότητες μας για να χτίσουμε μαζί το μέλλον των παιδιών μας. Ευχαριστώ τον Πνευματικό μου Πατέρα, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, διότι εμπνέει και ευλογεί το όραμά μας καθώς και τον Γενικό Διευθυντή της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα και τους συνεργάτες του, που θέτουν την εμπειρία τους και την τεχνογνωσία τους στην διάθεση μας, προκειμένου το όραμα να γίνει πράξη».

Ο κ. Δήμτσας ευχαρίστησε με την σειρά του τον Σεβασμιώτατο για την πολύτιμη συνεργασία, η οποία είναι επιστέγασμα πολύχρονων κοινών έργων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, λέγοντας χαρακτηριαστικά «χαίρομαι που ένα όραμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου για τα παιδιά, βαθαίνει τις ρίζες του στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος. Είναι η πρώτη κοινή μας δράση και θα συνεχίσουμε και με άλλες, με μόνο μέλημά μας την στήριξη των ανθρώπων».

Τέλος ο Σεβασμιώτατος ανήγγειλε με πολύ χαρά, ότι τα επίσημα Εγκαίνια του Κ.Δ.Α.Π. «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» θα τελέσει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος στις 18 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πολιούχου της πόλεως Λαμίας.