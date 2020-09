Αχαΐα

Πάτρα: “λουκέτο” στα δικαστήρια

Για πόσο καιρό θα παραμένουν κλειστά τα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια της Πάτρας, λόγω κορονοϊού

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη τα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια της Πάτρας, λόγω κρούσματος κορονοϊού, όπως ενημέρωσε τα μέλη του, με μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα, ο δικηγορικός σύλλογος της πόλης.

Σύμφωνα πάντα με τον δικηγορικό σύλλογο, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη κατόπιν πράξης του Εφετείου Πατρών, ενώ αναμένεται να ληφθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο.