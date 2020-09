Μαγνησία

Παρέμβαση εισαγγελέα για καταλήψεις σχολείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας που διέταξε ο Εισαγγελέας Ανηλίκων.

Υπό κατάληψη τελούν 19 σχολεία στον Βόλο, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο Εισαγγελέας Ανηλίκων. Ήδη έχει ξεκινήσει η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από την Ασφάλεια Βόλου, ενώ θα ληφθούν καταθέσεις από τους διευθυντές των υπό κατάληψη σχολείων, καθώς και από εκπροσώπους των συλλόγων γονέων.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί, εάν υπέστησαν ζημίες τα υπό κατάληψη σχολεία, καθώς και εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί όροι για τον COVID-19.

Το κύμα καταλήψεων στη Μαγνησία άρχισε πριν από εννέα ημέρες και δεν φαίνεται να οδεύει προς εκτόνωση.