Φωκίδα

Αιφνιδιαστικός έλεγχος στις Φυλακές Άμφισσας (εικόνες)

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Τι βρέθηκε στα κελια.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους του Καταστήματος Κράτησης Άμφισσας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδιο σουβλί, 3 φορτιστές κινητού τηλεφώνου, 5 hands free, καλώδιο φόρτισης και 40 λίτρα αλκοολούχο παρασκεύασμα.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.