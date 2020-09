Αχαΐα

Κορονοϊός: Κρούσμα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Θετικό το τέστ, στο οποίο υποβλήθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος.

Σωφρονιστικός υπάλληλος στην Πάτρα, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και παραμένει σε κατ΄οίκον περιορισμό.



Σύμφωνα με το thebest, ο άνδρας επισκέφθηκε την Παρασκευή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, καθώς είχε συμπτώματα, ωστόσο οι γιατροί του συνέστησαν να επιστρέψει σπίτι του.

Τα συμπτώματα, όμως, επέμεναν, ο άνδρας επισκέφθηκε την περασμένη Κυριακή το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, όπου υποβλήθηκε σε τεστ για τον κορονοϊό και βγήκε θετικό, την Δευτέρα.



Πηγή: thebest.gr