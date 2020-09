Χανιά

“Την κοπάνησαν” από ξενοδοχείο καραντίνας

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν τους φυγάδες.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στις αστυνομικές Αρχές των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το zarpanews.gr, άτομα τα οποία διέμεναν στο ξενοδοχεία καραντίνας στα Χανιά επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ αυτοκίνητο και "έγιναν καπνός".

Για το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές Aρχές που αναζητούν τους "φυγάδες".

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός όσων διέφυγαν, εάν είναι διαπιστωμένα θετικά κρούσματα ή αν πρόκειται για κάτι άλλο.