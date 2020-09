Μαγνησία

Ιερόσυλοι έκλεψαν “θησαυρό” από το παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων (εικόνες)

Ούτε ιερό ούτε όσιο είχαν οι δράστες που άρπαξαν από το παρεκκλήσι τους θησαυρούς ανεκτίμητης αξίας.

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στην Ενορία των Τρικέρων και στον οικισμό Κόττες, η αρπαγή τριών εικόνων ανεκτίμητης αξίας από το παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων.

Η απώλεια των εικόνων διαπιστώθηκε το Σάββατο και άμεσα σήμανε συναγερμό στην τοπική κοινωνία και την ενορία.

Οι Άγιοι Απόστολοι είναι ένα πολύ παλιό παρεκκλήσι της περιοχής του Πηλίου. Η κατασκευή του εκτιμάται περίπου τον 18ο αιώνα ενώ το εσωτερικό του ναού να «στολιζόταν» με αυτές τις τρεις εικόνες που απεικονίζουν τον Μέγα Αρχιερέα, την Παναγία Βρεφοκρατούσα και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Οι ντόπιοι φροντίζουν το μικρό εκκλησάκι, το οποίο λειτουργεί μία φορά το χρόνο, όπως και τα υπόλοιπα δεκαέξι της Ενορίας, και το οποίο πανηγυρίζει στις 28 και 29 Ιουλίου.

Η κλοπή διαπιστώθηκε το Σάββατο, όταν μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου το επισκέφτηκε και άμεσα ειδοποιήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου.

Το γεγονός θορύβησε τους κατοίκους της περιοχής που φρόντιζαν το εκκλησάκι και αναστάτωσε ολόκληρη την Ενορία.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νοτίου Πηλίου μετέβησαν την επομένη και έλεγξαν το χώρο, ενώ έλαβαν αποτυπώματα προκειμένου να οδηγηθούν στον δράστη ή τους δράστες.

Πηγή: taxydromos.gr