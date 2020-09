Φθιώτιδα

Αυτοκίνητο κατέληξε σε αυλή σπιτιού! (εικόνες)

Ο 17χρονος οδηγός του διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον επαρχιακό δρόμο Σπερχειάδας – Παλαιοβράχας, στην Φθιώτιδα.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 08:20 αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος έχασε, για άγνωστο λόγο, τον έλεγχο ενώ βρισκόταν στο ύψος του γηπέδου της Σπερχειάδας.

Το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε αναποδογυρισμένο σε αυλή σπιτιού.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Λαμίας, χωρίς ωστόσο να φέρει πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Σπερχειάδας.

Πηγή: tvstar.gr