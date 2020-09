Χανιά

“Ξετρύπωσαν” τους τουρίστες που το έσκασαν από ξενοδοχείο καραντίνας

Επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ αυτοκίνητο και έγιναν καπνός χθες το απόγευμα. Που τους εντόπισε η Αστυνομία.

Εντοπίστηκαν από την αστυνομία, οι δύο άνδρες που… «απέδρασαν» από το ξενοδοχείο καραντίνας στα Μεγάλα Χωράφια στα Χανιά.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, πρόκειται για δύο Γάλλους, ηλικίας , 32 και 33 ετών, οι όποιοι μάλιστα εντοπίστηκαν να περπατούν σε κεντρικό δρόμο των Χανίων, έως ότου οδηγηθούν, συνοδεία της αστυνομίας, πίσω στο ξενοδοχείο καραντίνας .

Οι δύο Γάλλοι που χθες το βράδυ, επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ αυτοκίνητο και έγιναν καπνός, εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό αμέσως μετά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο των Χανιών, με αποτέλεσμα να τεθούν σε περιορισμό 14 ημερών.

Εκείνοι όμως , επέλεξαν να μην υπακούσουν στις σχετικές οδηγίες, μπήκαν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο τους και έκαναν αμέριμνοι τη βόλτα τους στα Χανιά, με την αστυνομία να τους αναζητά και να τους οδηγεί, λίγο αργότερα, πίσω στο ξενοδοχείο.