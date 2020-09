Θεσσαλονίκη

Σύγκρουση νταλίκας με αυτοκίνητο – Ένας νεκρός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη με τραγικό απολογισμό.

Ένα άτομο έχασε την ζωή, το απόγευμα της Τετάρτης, στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Βεροίας, έξω από την Χαλκηδόνα.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα όχημα συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του ΙΧ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άνδρας είχε καταλήξει.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείου του δυστυχήματος:

Πηγή: thestival