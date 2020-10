Φθιώτιδα

Έκανε αναστροφή και παρέσυρε μάνα με μωρά! (Βίντεο)

Καρέ – καρέ κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας το τρομακτικό ατύχημα που σημειώθηκε την Τετάρτη.

«Παραμάζωμα» πήρε ένας οδηγός το όχημα μιας γυναίκας, μέσα στο οποίο βρίσκονταν και τα δύο της μωρά.

Το τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη στη Λαμία, όταν ένας οδηγός επιχείρησε να κάνει αναστροφή, όπως φαίνεται, χωρίς να ελέγξει προηγουμένως το δρόμο.

Έτσι, κατά την αναστροφή, έπεσε πάνω στο όχημα της γυναίκας με τα δίδυμα.

Παρά τις σοβαρές ζημιές στα οχήματα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Ωστόσο για προληπτικούς λόγους η μητέρα οδηγός καθώς και τα μωρά της διακομίστηκαν στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

