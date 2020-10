Βοιωτία

Κορονοϊός: θετικός βρέθηκε προμηθευτής εστίασης στη Βοιωτία

Νέος συναγερμός σήμανε στη Βοιωτία. "Βροχή" οι κλήσεις για τεστ σε ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης.

Νέος συναγερμός σήμανε σήμερα στη Βοιωτία μετά την υπόθεση με τον συνωστισμό σε κηδεία στο Μουρίκι, όπου παρευρέθηκε γυναίκα που είχε διαγνωστεί με κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός προμηθευτικής εταιρείας, που συνεργάζεται με επιχειρήσεις εστίασης, βρέθηκε θετικός στον κορονοιό, όπως και η σύζυγός του.

Ιδιοκτήτες καταστημάτων που έρχονταν καθημερινά σε επαφή με τον συγκεκριμένο προμηθευτή έχουν ήδη ειδοποιηθεί να μεταβούν στα νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας για να υποβληθούν σε τεστ ανίχνευσης του ιού.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι στο νοσοκομείο Λιβαδειάς είναι σε εξέλιξη ήδη δειγματοληψία επιχειρηματιών από την Αλίαρτο και τη Λιβαδειά.

Πηγή: tvstar.gr