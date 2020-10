Δωδεκανήσα

Ισχυρός σεισμός στη Νίσυρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στην περιοχή από τα Ρίχτερ...

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Νίσυρο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 14.05 και το επίκεντρο εντοπίζεται στα 32 χλμ δυτικά, βορειοδυτικά της Νισύρου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 150 χλμ.

Περισσότερα σε λίγο...