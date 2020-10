Έβρος

Φωτιά στον Έβρο

Συναγερμός στις Αρχές καθώς η φωτιά κατευθύνεται προς το δάσος της Δαδιάς.

(Φωτό αρχείου)

Συναγερμός ξέσπασε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Λευκίμμη Σουφλίου στον Έβρο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 26 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Σουφλίου Δημήτρης Δαρούσης, ενώ πληροφορίες του e-evros αναφέρουν ότι η φωτιά κατευθύνεται προς το δάσος της Δαδιάς.