Κορινθία

Κορονοϊός: Έκλεισε ο Μητροπολιτικός Ναός της Κορίνθου

Κρούσματα εντοπίστηκαν επίσης στην εφορία της πόλης και τον ΟΑΕΕ.

Νέος συναγερμός σήμανε και πάλι στην Κόρινθο, την Πέμπτη, καθώς σύμφωνα με όσα μεταδίδει το hlektra.gr, έκλεισε ο Μητροπολιτικός Ναός της Κορίνθου μετά τον εντοπισμό κρούσματος κορονοϊού.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως εντοπίστηκαν κρούσματα στην εφορία της πόλης και τον ΟΑΕΕ, με αποτέλεσμα να διαταχθεί το κλείσιμο των υπηρεσιών και απολύμανση.