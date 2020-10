Έβρος

Φωτιά στον Έβρο: Εξαπλώθηκε στο δάσος της Δαδιάς

Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που δίνουν “μάχη” για να αναχαιτίσουν την πύρινη λαίλαπα.

(φωτογραφία αρχείου)

Στις παρυφές του προστατευόμενου δάσους της Δαδιάς, έφθασε η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί στην περιοχή της Λευκίμμης του Δήμου Σουφλίου.

Οι επίγειες δυνάμεις κατάσβεσης ενισχύονται συνεχώς και σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία ήδη επιχειρούν 129 πυροσβέστες με 34 οχήματα, οκτώ ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 2ης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς, οι δυνάμεις των πυροσβεστών θα ενισχύονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δασεργάτες, με τη συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου και του Στρατού, δημιουργούν νέες αντιπυρικές ζώνες για τον περιορισμό της διάδοσης της πυρκαγιάς. Δύο ελικόπτερα παραμένουν στο αεροδρόμιο “Δημόκριτος” της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να επιχειρήσουν εκ νέου με το πρώτο φως της ημέρας.

Σημειώνεται πως τον γενικό συντονισμό της επιχείρησης κατάσβεσης έχει ο υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, συντονιστής Πυροσβεστικής Βορείου Ελλάδος, Σπύρος Βαρσάμης.

Βίντεο: e-evros.gr