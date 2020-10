Βοιωτία

Κορονοϊός - Πέτρου στον ΑΝΤ1: πάνω από 250 άτομα στην κηδεία στο Μουρίκι (βίντεο)

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μουρικίου μίλησε στον ΑΝΤ1 και εκτίμησε ότι ήταν τελικά περισσότερα από 250 άτομα στην κηδεία που έφερε lockdowns σε πέντε χωριά.