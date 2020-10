Ηράκλειο

Στο νοσοκομείο μαθητής που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητές του

Θύμα άγριας επίθεσης απο άλλα παιδιά καταγγέλλει ότι έπεσε ο μαθητής. Τι λέει η οικογένεια του.

Στο νοσοκομείο κατέληξε χθες ένας μαθητής γυμνασίου στο Ηράκλειο, μετά από επίθεση που δέχτηκε από συμμαθητές του.

Το περιστατικό bullying έλαβε χώρα έξω από το γυμνάσιο Γαζίου, μετά το σχόλασμα, με τον μαθητή να πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από δύο άλλους μαθητές, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως στο επεισόδιο συμμετείχαν και εξωσχολικοί.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες καθώς φέρει εκδορές και η μητέρα του κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ενώ έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας.

Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι μετά την καταγγελία της μητέρας, υπήρξαν και άλλοι μαθητές του σχολείου οι οποίοι κατήγγειλαν ότι έχουν πέσει θύματα ξυλοδαρμού.

Σήμερα τόσο οι γονείς του μαθητή που ξυλοκοπήθηκε χθες, όσο και των άλλων που κατήγγειλαν ότι έχουν πέσει θύματα ενδοσχολικής βίας βρίσκονται στο σχολείο.

Πηγή: creta24.gr