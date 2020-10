Αχαΐα

Ανήλικος “σούφρωσε” τσάντα από φορτηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έδρασε, μαζί με συνεργό του. Τι περιείχε η τσάντα που άρπαξαν. Πως έπεσε στα χέρια των αστυνομικών.

Στην σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τον μέχρι τώρα άγνωστο συνεργό του, αφαίρεσαν, από ιδιωτικής χρήσης σταθμευμένο φορτηγό, μία τσάντα που περιείχε έγγραφα και το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού του ανήλικου δράστη.

Πηγή: thebest.gr