Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα το κρουαζιερόπλοιο “Mein Schiff 6”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά την περιπέτεια με τα λανθασμένα αποτελέσματα κορονοϊού, σε μέλη του πληρώματος, οι επιβάτες συνεχίζουν κανονικά το ταξίδι τους...

Στο λιμάνι της Κέρκυρας έδεσε, το πρωί, το κρουαζιερόπλοιο "Mein Schiff 6" με τους 922 επιβάτες και τα 666 μέλη πληρώματος, που ξεκίνησαν την επταήμερη κρουαζιέρα τους από το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στον Πειραιά, όταν rapid tests έδειξαν αρχικά 12 μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Mein Schiff 6» θετικά στον κορονοϊό.

Όπως αποδείχθηκε, όμως, ύστερα από τους επαναληπτικούς ελέγχους covid test που διενήργησε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, κανένα από τα 12 μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου δεν ήταν θετικό στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα το πλοίο να συνεχίσει χωρίς προβλήματα το ταξίδι του.

Οι επιβάτες του βρίσκονται ήδη στο νησί και ξεναγούνται, ενώ το «Mein Schiff 6» αναμένεται να αναχωρήσει από την Κέρκυρα περίπου στις 17:00.