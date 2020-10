Χανιά

Χανιά: βρέφος βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό - κλείνει για το κοινό ο Δήμος

Τέσσερα κρούσματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στα Χανιά, μεταξύ των οποίων ένα μωρό και ένα δημοτικός υπάλληλος.

Θετικό στον κορονοϊό διαγνώστηκε ένα βρέφος 16 μηνών, που συγκαταλέγεται στα τέσσερα νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό δεν νοσηλεύεται, αλλά παραμένει με ήπια συμπτώματα στο σπίτι του, όπου και παρακολουθείται.

Εκτός του μωρού θετικοί βρέθηκαν μία γυναίκα και δύο άνδρες, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Ένας εκ των δύο ανδρών είναι υπάλληλος του Δήμου και ως εκ τούτου αναστέλλεται από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, η εξυπηρέτηση του κοινού για υπηρεσίες του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου «το επιβεβαιωμένο κρούσμα, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της ιχνηλάτησης των επαφών του. Για το λόγο αυτό, όλοι οι εργαζόμενοι του ΔΟΚΟΙΠΠ θα υποβληθούν σε διαγνωστικούς ελέγχους από την Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ο.Δ.Υ.

Ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διαχείριση των κρουσμάτων COVID-19, θα πραγματοποιηθεί απολύμανση τόσο του χώρου που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΔΟΚΟΙΠΠ, όσο και των υπόλοιπων χώρων του κτιρίου του Δημαρχείου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναστολή των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού, γίνεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών ελέγχων στους εργαζομένους του ΔΟΚΟΙΠΠ.