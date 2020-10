Λάρισα

Αστυνομικοί ξετρύπωσαν τα κλοπιμαία σπείρας που είχε “ρημάξει” σπίτια

Έμπαιναν σε σπίτια και αφαιρούσαν ρολόγια και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Πού έκρυβαν τα πολύτιμα κλοπιμαία. Πώς τους "τσάκωσαν" οι Αρχές.

Στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών που είχαν κάνει «Φύλλο και φτερό» σπίτια σε περιοχές της Πιερίας και της Χαλκιδικής οδηγήθηκαν σε συνεργασία αστυνομικοί του τμήματος Κατερίνης και Λάρισας.

Ο λόγος για τέσσερις Ρομά ηλικίας, 24,26,30 και 38 ετών οι οποίοι το μεσημέρι της Πέμπτης εντοπίσθηκαν στο όχημα τους σε περιοχή της Λάρισας και συνελήφθησαν για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, την 30 Σεπτεμβρίου 2020 και την 1 Οκτωβρίου, ενεργώντας με συνεργό τους, παραβίασαν μία οικία σε περιοχή της Χαλκιδικής και διαδοχικά δύο οικίες σε περιοχές της Πιερίας, από τις οποίες αφαίρεσαν συνολικά ρολόγια και κοσμήματα συνολικής αξίας 6.550 ευρώ, σύμφωνα με τους παθόντες.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών στο όχημα που χρησιμοποιούσαν, εντοπίστηκαν τα επιμελώς κρυμμένα κλοπιμαία μέσα στα προσκέφαλα καθισμάτων. Μάλιστα ένας εκ των δραστών είχε στην κατοχή του κλεμμένο ρολόι.

Τα κοσμήματα και τα ρολόγια αποδόθηκαν στους παθόντες ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή τους σε παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, που τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.



Πηγή: thestival.gr